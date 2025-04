Wer geht, wer bleibt? Die aktuelle Situation beim FC Carl Zeiss Jena

Der dreimalige DDR-Meister konnte in den vergangenen Wochen bereits wichtige Personal-Entscheidungen verkünden. So wurden die Verträge von Justin Schau (26), Marcel Hoppe (25) und Maxim Hessel (20) verlängert.

Wie Jenas Sportdirektor Miroslav Jovic (54) in der Halbzeitpause des Spiels gegen den FSV Luckenwalde am vergangenen Sonntag erklärte, entscheidet zum größten Teil der Verein, ob die zum Sommer auslaufenden Verträge der genannten Spieler verlängert werden.

Darüber hinaus kündigte Jovic am Mikrofon bei OSTSPORT.TV eine Vertragsverlängerung mit Alexander Prokopenko an. Man sei mit dem Flügelspieler in Gesprächen und hofft, noch in dieser Woche die Vertragsverlängerung des 23-Jährigen offiziell bekannt geben zu können, so Jovic.