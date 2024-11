Mega-Lazarett: Carl Zeiss Jena fehlt verletzt eine Startelf

Jena - Fußball-Regionalligist Carl Zeiss Jena geht personell derzeit auf dem Zahnfleisch. Die Anzahl an Ausfällen ist mittlerweile zweistellig.

FCC-Trainer Henning Bürger (54) muss auf fast ein Dutzend seiner Spieler verzichten. © Hendrik Schmidt/dpa

Kein anderes Team in der Regionalliga Nordost ist von Verletzungen und Ausfällen so hart betroffen, wie der FCC. Beim kommenden Heimspiel am Samstag gegen den SV Babelsberg 03 (16 Uhr) stehen zehn Spieler nicht zur Verfügung.

Die Ausfallliste ist so lang, dass sie sich fast wie eine komplette Startformation liest:

Elias Löder (Knöchelbruch)

Cemal Sezer (Patellasehnenluxation)

Justin Petermann (Außenbandanriss im Knie)

Justin Schau (Fußverletzung)

Hamza Muqaj (Knieverletzung)

Marcel Hoppe (Adduktorenabriss)

Maurice Hehne (Kreuzbandriss - Aufbautraining)

Khalid Abu El-Haija (Syndesmosebandriss)

Kay Seidemann (Rotsperre)

Alexios Dedidis (nach Erkrankung noch nicht einsatzfähig)

Beim vergangenen Ligaspiel gegen den FSV Luckenwalde (2:2) saßen drei Spieler aus der U19 auf der Ersatzbank. Coach Henning Bürger (54) muss derzeit immer wieder Jugendspieler ins Profitraining hochziehen, um Spielformen durchführen lassen zu können. Aktuell wird sogar einmal pro Woche mit der U19 gemeinsam trainiert.

Jena will sich mit dem ausgedünnten Kader irgendwie bis zur Winterpause retten. Dann hofft man im Paradies, dass ein Großteil der Verletzten wieder zur Verfügung steht.