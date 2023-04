Packender Drittliga-Aufstiegskampf: Cottbus feiert Sieg und Platz 1, Jena ist raus!

Cottbus - Am Ende wurde es ein Krimi! Energie Cottbus gewann das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost (1:0), schaltete mit dem FC Carl Zeiss Jena einen direkten Konkurrenten aus und krönte sich wieder zum Tabellenführer!

Der goldene Torschütze der Cottbuser, Nicolas Wähling (r.), lässt sich nach seinem 1:0-Treffer feiern. © IMAGO / Fotostand

Energie Cottbus triumphierte, Carl Zeiss Jena musste die letzten Aufstiegshoffnungen begraben! Die Nachholpartie des 24. Spieltags sollte ein Spitzenduell unter Flutlicht werden.

Doch die erste Halbzeit war dermaßen einseitig, dass Jena Glück hatte, nur 0:1 zurückzuliegen. Nach einem wahren Offensivfeuerwerk gingen die Lausitzer in der 14. Minute durch Nicolas Wähling, der eine Flanke von Eric Hottmann per Dropkick verwertete, in Front.

Jenas Keeper Kevin Kunz war nach 382 Minuten ohne Gegentor wieder überwunden und verhinderte in den Folgeszenen einen höheren Rückstand. Bis zur 30. Minute sahen die 8.352 Zuschauer eine wahre Machtdemonstration des früheren Brandenburger Bundesligisten.

Die Gäste zeigten viel zu viel Respekt und ließen sich den Schneid abkaufen. Erst ab der 30. Minute kamen die Thüringer besser ins Spiel, ohne jedoch konsequent zu werden im Angriffsspiel.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offeneres Spiel, Jena präsentierte sich mutiger und mit mehr Offensivszenen. Cottbus musste sich vorwerfen lassen, den Sack nicht frühzeitig zugemacht zu machen und bis zum Schluss fürchten, den Ausgleich zu kassieren.

Und siehe da: in der 92. Minute hatte der FCC noch einmal aus wenigen Metern die Riesenchance auf den Ausgleich. Doch Energie-Keeper Elias Bethke (19) hielt den Ball und den 1:0-Sieg der Cottbuser fest.