0:6! Aue mit klarer Niederlage im Nürnberg-Test

Nürnberg - Die in der 3. Liga noch ungeschlagenen und verlustpunktfreien Veilchen sind am Donnerstagnachmittag bei Zweitligist 1. FC Nürnberg ordentlich unter die Räder gekommen! In dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragenen Testspiel unterlag der FC Erzgebirge deutlich mit 0:6 (0:3).