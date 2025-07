Aue-Neuzugang Tristan Zobel spielt sich fest: Abwehrspieler aus Paderborn überzeugt in der Vorbereitung

Tristan Zobel (21, l.) lieferte starke Vorstellungen in der Vorbereitung ab und dürfte am Sonntag gegen Rostock gesetzt sein. © PICTURE POINT / S.Sonntag

"Ich gebe mein Bestes, jeden Tag im Training und versuche meine Leistung im Spiel zu zeigen. Den Rest muss der Trainer entscheiden, aber ich denke, wir haben einen guten Job gemacht", meinte Zobel nach der gelungenen Generalprobe gegen Energie Cottbus.

Die Abwehr holte sich zur Generalprobe nochmal ein richtig gutes Gefühl ab - denn sie hielt die Null.

"Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, dass wir in der Vorbereitung nur fünf Gegentore bekommen haben, weil letzte Saison haben wir viele Gegentore bekommen. Wir haben uns für die Vorbereitung ein Ziel gesteckt und das haben wir auch erreicht. So ist das auch in der Saison", klingt Marvin Stefaniak (30) fast so, als hätte er in den vergangenen Wochen bei der Tour de France reingeschaut.

Und weiter: "Wir müssen uns die Etappenziele Stück für Stück setzen und dann können wir die Ziele auch erreichen."

Die Frankreich-Rundfahrt gewinnst du nicht mit einem phänomenalen Sieg im Prolog, genauso wenig, wie Aue die vier Auftaktsiege im vergangenen Spieljahr zum späteren Aufsteiger gemacht haben. Solide spielen (und defensiv stehen), darum geht es.