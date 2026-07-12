2:0 gegen Kladno! Aue mit sechstem Sieg im sechsten Test
Aue - In zwei Wochen wissen sie im Lößnitztal, wo sie wirklich stehen. Dann ist der Auftakt für den FC Erzgebirge Aue gegen die VSG Altglienicke absolviert und bestenfalls der erste Dreier eingefahren.
Die Vorbereitung stimmt zumindest zuversichtlich, dass Coach Khvicha Shubitidze (51) in der Lage ist, aus 16 Neuzugängen eine schlagfertige Truppe zu formen.
Das 2:0 (1:0) gegen den tschechischen Zweitligisten SK Kladno am Sonnabend war bereits der sechste Sieg im sechsten Test.
"Wir sind gegen einen sehr guten Gegner schwer reingekommen. Wir haben kurz gebraucht, aber als wir besser im Ballbesitz wurden, haben wir es besser gemacht. Wir haben dann verdient das 1:0 gemacht und wenig zugelassen", resümiert Verteidiger Patrick Kapp (28).
Kladno war wie Jihlava vorletzte Woche im Trainingslager der harte, robuste Gegner, gegen den Keeper Martin Männel (38) wenig zu halten bekam.
"Nach der Trainingswoche war das ein sehr guter Test für uns. Natürlich hat noch nicht alles funktioniert, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Der Gegner war der beste bisher in der Vorbereitung und ein guter Gradmesser", so Kapp.
Mittwochabend geht es weiter beim 1. FC Zeitz. Am Sonntag steigt im Erzgebirgsstadion gegen Schalke 04 die große Generalprobe. Wenn das keine perfekte Einstimmung auf die Regionalliga-Saison 2026/27 ist!
Titelfoto: PICTURE POINT / S.Sonntag (2)