Ex-RB-Keeper neuer FCE-Torwarttrainer
Aue-Bad Schlema - Der FC Erzgebirge Aue hat am Freitag gegen den ZFC Meuselwitz (3:0) den vierten Testspielsieg eingefahren und tags darauf die nächsten Personalien festgezurrt. Nach bereits 16 getätigten Sommer-Transfers für die Regionalligamannschaft bekommt auch das Trainerteam Verstärkungen. Erik Domaschke (40), der die Veilchen bereits im Trainingslager in Roudnice nad Labem unterstützt hatte, wird neuer Torwarttrainer.
Der Posten war vakant geworden, da sein Vorgänger Alexander Kunze (55) kurz nach Trainingsstart auf eigenen Wunsch zum FC Ingolstadt gewechselt war. "Wir freuen uns, eine Persönlichkeit wie Erik Domaschke beim Kumpelverein begrüßen zu können und wünschen ihm viel Erfolg im Lößnitztal", erklärte Kaderplaner Steffen Ziffert (61) am Sonnabend.
Domaschke, gebürtig aus Leipzig, stand selbst unter anderem in 232 Drittliga-Partien zwischen den Pfosten. Mit RB Leipzig wurde der 40-Jährige 2013 Regionalligameister und stieg in die 3. Liga auf.
Ein Jahr später erfolgte seinerzeit mit den Roten Bullen der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Hinzu kamen Landespokalsiege mit Sachsen Leipzig, RB Leipzig, Bayer Leverkusen II., Rot-Weiß Erfurt und dem SV Meppen.
Bei den Emsländern war er neun Jahre lang tätig, zunächst ab 2017 als Keeper - wobei er 176 seiner 232 Drittligaspiele für den SVM absolvierte - und nach der aktiven Karriere von 2024 bis diesen Sommer als Torwarttrainer.
Neuer Videoanalyst
Nach dem Drittligaaufstieg endete die gemeinsame Zusammenarbeit aufgrund der "unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Zusammenarbeit", wie die Meppener verkündeten.
Nun ist er in Aue für das Trio um das Eigengewächs Max Uhlig, Urgestein Martin Männel und Theo Kretschmer - wie Uhlig ein Talent aus der Kumpelschmiede - zuständig.
Ebenfalls aus der Kumpelschmiede kommt auch der neue Videoanalyst Benjamin Rühling. Der bisherige Co-Trainer der 'U19' aus der DFB-Nachwuchsliga folgt auf Adam Susac, der zu Hansa Rostock gewechselt war.
Titelfoto: PICTURE POINT / S.Sonntag