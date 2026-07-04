Ex-RB-Keeper neuer FCE-Torwarttrainer

Aue-Bad Schlema - Der FC Erzgebirge Aue hat am Freitag gegen den ZFC Meuselwitz (3:0) den vierten Testspielsieg eingefahren und tags darauf die nächsten Personalien festgezurrt. Nach bereits 16 getätigten Sommer-Transfers für die Regionalligamannschaft bekommt auch das Trainerteam Verstärkungen. Erik Domaschke (40), der die Veilchen bereits im Trainingslager in Roudnice nad Labem unterstützt hatte, wird neuer Torwarttrainer.

Das Keeper-Trio um Max Uhlig (19) und Martin Männel (38) hört jetzt auf seine Kommandos: Erik Domaschke ist seit Sonnabend offiziell neuer Torwarttrainer der Veilchen. © PICTURE POINT / S.Sonntag

Der Posten war vakant geworden, da sein Vorgänger Alexander Kunze (55) kurz nach Trainingsstart auf eigenen Wunsch zum FC Ingolstadt gewechselt war. "Wir freuen uns, eine Persönlichkeit wie Erik Domaschke beim Kumpelverein begrüßen zu können und wünschen ihm viel Erfolg im Lößnitztal", erklärte Kaderplaner Steffen Ziffert (61) am Sonnabend.

Domaschke, gebürtig aus Leipzig, stand selbst unter anderem in 232 Drittliga-Partien zwischen den Pfosten. Mit RB Leipzig wurde der 40-Jährige 2013 Regionalligameister und stieg in die 3. Liga auf.

Ein Jahr später erfolgte seinerzeit mit den Roten Bullen der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Hinzu kamen Landespokalsiege mit Sachsen Leipzig, RB Leipzig, Bayer Leverkusen II., Rot-Weiß Erfurt und dem SV Meppen.

Bei den Emsländern war er neun Jahre lang tätig, zunächst ab 2017 als Keeper - wobei er 176 seiner 232 Drittligaspiele für den SVM absolvierte - und nach der aktiven Karriere von 2024 bis diesen Sommer als Torwarttrainer.