Aue-Coach Dotchev sauer: "So holen wir keinen einzigen Punkt mehr!"

Saarbrücken - "Nach so einer Leistung gucke ich nur nach unten, denn so, wie wir heute gespielt haben, holen wir keinen einzigen Punkt mehr", wurde Coach Pavel Dotchev (58) nach dem 0:2 (0:2) beim 1. FC Saarbrücken ungewohnt deutlich. Vor allem in der ersten Halbzeit ließen seine Veilchen nahezu alles vermissen, wobei der 58-Jährige auch das Fehlen eines halben Dutzends teils Stammspielern nicht als Ausrede gelten ließ.