Aue-Coach Dotchev vor Pokal-Match: "Nehmen das Spiel sehr ernst"

Aue - "Uns geht's nicht nur um das Spiel, sondern auch um Sympathien. Deswegen nehmen wir das Spiel sehr ernst und fahren nicht nach Annaberg und sagen: 'Hey, guck mal, wie gut wir sind.' Wir wollen Mentalität an den Tag legen und positive Ergebnisse zu erzielen", unterstreicht Coach Pavel Dotchev (59) vom FC Erzgebirge Aue vor dem Pokalspiel am morgigen Sonntag beim VfB Annaberg 09 (Sachsenklasse West).

Louis Lord (20) hat im Sachsenpokal die Aufgabe, das Auer Tor sauber zu halten. © picture point/Sven Sonntag

"Wir werden das Spiel nicht unterschätzen! Egal in welcher Liga der Gegner spielt, mir ist es wichtig, dass wir das Spiel gewinnen und nach den beiden Niederlagen gegen Köln und Rostock wieder ein Erfolgserlebnis haben", will Dotchev, dass sich seine Mannschaft nach der leichten Delle in der Liga über den Sachsenpokal wieder ein gutes Gefühl verschafft.



Von der Papierform her spricht alles für eine klare Angelegenheit, wenn 7. auf 3. Liga trifft, doch der Teufel steckt im Detail, wie der 59-Jährige zu bedenken gibt: "Ich muss überlegen, wie wir aufstellen. Wir spielen auf Kunstrasen, weshalb ich einige Spieler wie Boris Tashchy (31) oder Marcel Bär (32) wegen Knieproblemen schonen werde."

Selbiges gilt für Kapitän Martin Männel (36), für den Dotchev schon jetzt den Vertreter bestimmt hat: "Louis Lord (20) wird im Tor stehen."