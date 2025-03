Aue-Coach Härtel äußert sich zum Weinhauer-Zoff

Der Wechsel von Erik Weinhauer nach Aue kommt bei den Jena-Fans nicht gut an. Nun äußert sich Aue Coach Jens Härtel dazu.

Von Michael Thiele

Aue - Der Wechsel von Erik Weinhauer (24) zum FC Erzgebirge Aue schlägt deutlich höhere Wellen, als den Protagonisten lieb sein kann! In Jena ist der erste Neuzugang der Veilchen, der am Sonntag in Aue-Kleidung und mit gekreuzten Hämmern im Schacht vorgestellt wurde, offenbar unten durch. Zumindest geht das aus den Reaktionen der FCC-Fanszene hervor, als der 24-Jährige am Dienstagabend im Nachholer gegen den VFC Plauen eingewechselt wurde.

Erik Weinhauer (24) wechselt von Jena nach Aue: Die Fans aus Thüringen sind davon wenig begeistert. © FC Erzgebirge Aue "Zwei gekreuzte Hämmer und ein großes 'Geh!' Das ist respektlos, Aue und Erik W.", stand auf einem zweiteiligen Spruchband. Dazu gab's "Weinhauer raus"-Rufe, die auch Aues Coach Jens Härtel (55) vernahm. Er war Dienstagabend selbst live in Jena vor Ort, wie er auf TAG24-Nachfrage berichtete. "Für ihn war es eine besondere Situation, nachdem der Wechsel öffentlich geworden war. Er hatte dadurch Druck, aber dafür hat er es gut gemacht", so Härtel, der sich ab Sommer auf einen offensiv flexiblen Spieler freut, der überdies weiß, wo das Tor steht. FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue bestätigt ersten Neuzugang und Pepic äußert sich zu Abgang-Gerüchten Dass man in Jena not amused ist, haben Härtel und Co. mitbekommen und man versucht, die Wogen zu glätten.

Aue-Coach Härtel: "Wir sind im Profi-Fußball"

Aue-Coach Jens Härtel (55) freut sich auf den offensiv flexiblen Weinhauer. © picture point/Sven Sonntag Härtel: "'Matze' [Matthias Heidrich, 47, Anm. d. Red.] hat mit Jenas Trainer Volkan Uluc (55) telefoniert. Fakt ist natürlich, dass die Situation klar ist. Wir sind im Profi-Fußball und da musst du mit so etwas rechnen. Da kann man auch keine Rücksicht nehmen. Es gibt Entscheidungen, die für die Fans schwierig sind, aber das betrifft uns genauso. Die guten Regionalligamannschaften verlieren ihre Spieler in die 3. Liga, die Drittligisten ihre in die 2. oder 1. Bundesliga." Es ist noch gar nicht so lange her, da tauchte das Gerücht auf, dass sich Kilian Jakob (27) bereits mit 1860 München auf einen Wechsel zur Sommerpause geeinigt hätte. Aue selbst verkündete, dass man ein Angebot seitens der Sechzger auf einen vorgezogenen Wechsel im Winter abgelehnt habe. Dennoch brach hinterher kein Shitstorm der FCE-Fans gegenüber Jakob los ...