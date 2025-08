Aufbruch durch Umbruch: Aue will vor vollem Haus loslegen

Aue - Aufbruch durch Umbruch: Der Wind beim FC Erzgebirge hat sich binnen zwei Monaten extrem gedreht. Es wird im Umfeld viel weniger gemosert, stattdessen gelobt, was da für eine neue Mannschaft zusammengestellt wurde. Es ist ein Stück weit auch ein Vertrauensvorschuss. Was zählt, sind am Ende die nackten Ergebnisse, beginnend mit dem fast ausverkauften Prestigeduell mit Hansa Rostock zum Auftakt am Sonntagnachmittag im Erzgebirgsstadion.