Aue greift mit voller Kapelle an! Heidrich: "Wir haben den Anspruch, diesen Pokal zu holen"

Will am Mittwoch lachend aus dem CFC-Stadion gehen: Aue-Coach Pavel Dotchev (57). © picture point/Sven Sonntag

Dass die Veilchen Derby können, bewiesen sie vergangene Woche beim 2:0 in Zwickau. Aue will am morgigen Mittwochabend an die Leistung anknüpfen und damit auch etwas wettmachen, denkt man an das verlorene Heimspiel gegen 1860 München (1:3) vom Wochenende zurück.

"Es hatte nicht so gut funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Und die Leistung war dementsprechend nicht so, wie ich das als Trainer erwartet hatte. Mit dem Spiel haben wir die Chance, wieder die Kurve zu kriegen und ein Erfolgserlebnis für die Spiele danach zu schaffen", betont Dotchev.



Zweifelsohne ein Erfolgserlebnis war das letzte Auswärtsspiel im Gellertstadion in der Saison 2015/16, das Aue unter seiner Regie 2:1 gewann.

Auf der Pressekonferenz darauf angesprochen, was bei ihm im Gedächtnis haften geblieben ist, reagierte Dotchev überraschend reserviert und ging zur nächsten Frage über.