Aue gewinnt Westsachsenderby gegen FSV Zwickau: Nazarov & Tashchy lassen FCE jubeln

Zwickau/Aue - Der FC Erzgebirge Aue setzte sich im Westsachsenderby am Dienstagabend dank Dimitrij Nazarov (62.) und Borys Tashchy (90.+5) beim FSV Zwickau vor 8771 Zuschauern mit 2:0 (0:0) durch und revanchiert sich erfolgreich für die Hinspiel-Niederlage.

Heiße Stimmung am kühlen Dienstagabend in Zwickau! Die FSV-Fans zeigten ein rotes Banner: "Bei Lila-Weiss seh'n wir Rot". © Picture Point/Gabor Krieg

Vor Anpfiff zogen die FSV-Fans eine aufwendige Choreographie auf und verdeutlichten mit ihrer Zaunfahne "Bei Lila-Weiss seh'n wir Rot!", was sie vom Gegenüber halten.

Gezündelt wurde auch, und zwar auf beiden Seiten, wobei der Zwickauer Anhang mit Feuerwerksraketen in der ersten Halbzeit - und die Aue-Fans in der zweiten - für eine kurzzeitige Unterbrechung sorgte.



Als sich der Rauch verzogen hatte, drückten die Rot-Weißen dem Spiel ihren Stempel auf. Eine Eingabe von Johan Gomez grätschte Alexander Sorge beinahe ins eigene Tor (23.).

Martin Männel, der bereits in die andere Ecke unterwegs war, konnte gerade noch eingreifen. Noel Eichingers Abnahme lenkte Männel mit einer Faust über die Latte (27.).

Aue kam in der ersten Halbzeit kaum in die Umschaltmomente, was es gegen im Zweikampf extrem griffige Gastgeber schwierig machte. Dimitrij Nazarov sorgte aus der Distanz mal im Ansatz für Gefahr und zwang Johannes Brinkies zu einer Flugeinlage (38.).