Aue holt nächsten erfahrenen Spieler aus der Regionalliga

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Der FC Erzgebirge Aue präsentiert einen weiteren Neuzugang: Stylianos Kokovas, ein erfahrener Regionalliga-Spieler, kickt künftig bei den Veilchen.

Von Fabian Windrich

Aue - Der FC Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Stylianos Kokovas (24). Der Grieche wechselt vom Regionalligisten Phönix Lübeck zu den Veilchen.

Stylianos Kokovas (24) spielt künftig beim FC Erzgebirge Aue.
Stylianos Kokovas (24) spielt künftig beim FC Erzgebirge Aue.  © IMAGO / Niklas Heiden

Kokovas könne sowohl in der Innenverteidigung als auch links in der Abwehr eingesetzt werden, teilt der Verein mit.

"Stylianos ist ein Mentalitätsspieler mit großem Offensivdrang und Qualität bei Standardsituationen", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert (61).

Der Neuzugang hat jede Menge Erfahrung in der Regionalliga. Insgesamt 56 Mal spielte er für Lübeck, schoss 13 Tore und bereitete drei Treffer vor.

Titelfoto: IMAGO / Niklas Heiden

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