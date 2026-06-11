Aue holt nächsten erfahrenen Spieler aus der Regionalliga

Aue - Der FC Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Stylianos Kokovas (24). Der Grieche wechselt vom Regionalligisten Phönix Lübeck zu den Veilchen.

Stylianos Kokovas (24) spielt künftig beim FC Erzgebirge Aue. © IMAGO / Niklas Heiden

Kokovas könne sowohl in der Innenverteidigung als auch links in der Abwehr eingesetzt werden, teilt der Verein mit.

"Stylianos ist ein Mentalitätsspieler mit großem Offensivdrang und Qualität bei Standardsituationen", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert (61).