Aue nutzt Länderspielpause und testet erfolgreich gegen Marienberg

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat am heutigen Dienstagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Oberligist Motor Marienberg getestet. Dabei setzte sich der Drittligist mit 4:0 (1:0) durch.

Der erste Torschütze des Abends: Maximilian Thiel. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Coach Pavel Dotchev ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, während der Länderspielpause eine zusätzliche Möglichkeit für seine Mannschaft zu schaffen, um Spielpraxis zu sammeln.

Beim Test gegen Fünftligist Marienberg ließ der 58-Jährige vornehmlich die zweite Reihe ran, Spieler die am letzten Sonnabend gegen Unterhaching nur wenig Spielzeit erhielten sowie die A-Junioren William Kallenbach, Aaron Henkel, Tommy Stopp, Moritz Ruprecht und B-Junior Quentin Fraulob zum Einsatz.



Maximilian Thiel, der bei Haching kurz vor Spielende eine der größten Torchancen besaß, brachte den Favoriten am heutigen Dienstag in der ersten Halbzeit in Front. Nach der Pause erhöhten Luc Elsner, Joshua Schwirten sowie Steffen Meuer auf 4:0.