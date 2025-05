Aue schnappt sich Absteiger mit Torgefahr: Uhlmann kommt von Hannover

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (47) zeigte sich schon im April begeistert von Uhlmann. © Picture Point / Sven Sonntag

"Eine interessante Personalie, wobei ich ihn eher auf der 'Sechs' sehen würde. Wir haben uns mit ihm beschäftigt, was aber auch für eine Vielzahl anderer Spieler zutrifft", hatte Sportchef Matthias Heidrich (47) Anfang April entgegnet, als ihn TAG24 erstmals auf Uhlmann ansprach. Fast sieben Wochen später konnte der FCE nun Vollzug melden.

Die Veilchen hatten zeitig ihren Hut in den Ring geworfen und sich ins Zeug gelegt, um den gebürtigen Leipziger zurück nach Sachsen zu lotsen.

"Eric Uhlmann hat in seinem ersten Jahr in der 3. Liga gezeigt, dass er auf diesem Niveau mithalten und sogar vorangehen kann. Er ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung flexibel einsetzbar, acht Saisontore sprechen zudem eine deutliche Sprache in Sachen Torgefahr", so Heidrich über den 22-Jährigen.

Dass er als Innenverteidiger Toptorjäger bei den 96-Bubis war, ist mehr als beachtlich. Zudem fungierte Uhlmann in vier seiner 30 Drittliga-Einsätze als Kapitän der Hannoveraner.