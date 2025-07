Härtel tüftelt an seiner Startelf: "Stand jetzt, könnte es nah dran sein"

Aue - Im Hintergrund lief "You'll never walk alone" im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion, als Cheftrainer Jens Härtel (56) zum Testspiel gegen den Bayern-Regionalligisten , der möglichen Startelf und taktischen Wechselspielen zwischen Dreier- und Viererkette Stellung nahm. Irgendwie eine passende Untermalung, drei Wochen vor dem ersehnten Kracher-Auftakt gegen Hansa Rostock .

Härtel wollte sich deswegen nicht festlegen, ob er einer Dreier-/Fünfer- künftig der Viererkette den Vorzug gewährt: "Es kommt darauf an, welches Personal wir haben. Jetzt bot sich die Dreierkette an, weil wir mehr fitte Innenverteidiger als Mittelfeldspieler haben."

Dass ihm nach wie vor nicht alle Spieler zur Verfügung stehen, schränkt die Möglichkeiten ein. Jonah Fabisch (23) kehrte nach muskulären Problemen zurück, für ihn kam der Einsatz gegen Bayreuth aber zu früh, sodass er in der zweiten Halbzeit bei den Kollegen vom "MDR" als Co-Kommentator fungierte.

Ebenfalls auf seiner To-do-Liste: Sauber tief zu stehen und dann gut umzuschalten. "Das sind die Dinge, die in der nächsten Woche auf dem Plan stehen."

"Es geht jetzt um die 'Basics'. Wir sind gegen Bayreuth immer einen Schritt zu spät gewesen und haben in den Zweikämpfen nicht so performt, wie ich mir das gewünscht hätte", weiß Härtel, wo er jetzt beim Feinschliff unter anderem ansetzen muss.

Eins ist klar: Martin Männel (37) steht im Tor. © Picture Point/Gabor Krieg

Würde er bei Viererkette auch noch einen zusätzlichen Stürmer vom Transfermarkt benötigen, zum Beispiel fürs 4-4-2?

Marcel Bär (33) und Ricky Bornschein (25) kehren ja voraussichtlich erst im Herbst zurück ... Härtel: "Wenn jemand für den Nulltarif nach Aue kommt, gerne. Aber es ist nicht ganz so einfach. Die Problematik ist rauf und runter diskutiert worden und so wie sie ist."

Gegenwärtig ist eine Dreier-/Fünferkette das realistischste Szenario und hier könnten in Bayreuth erste Aufschlüsse gegeben worden sein.

Martin Männel (37) im Tor ist klar, daran wird sich auch nix ändern. Anthony Barylla (28), Ryan Malone (32) und Tristan Zobel (21) spielten am Freitag in der Innenverteidigung; Pascal Fallmann (21) und Moritz Seiffert (24) als Außenverteidiger; Erik Majetschak (25) und Luan Simnica (21) zentral sowie Erik Weinhauer (24), Julian Günther-Schmidt (30) und Marvin Stefaniak (30) in der Offensive.

Haben diese Jungs die Nase vorn?

Härtel: "Eric Uhlmann hatte nicht immer trainiert. Jonah Fabisch und Yannic Ehlers waren angeschlagen. Mika Clausen und Maxi Schmid werden irgendwann zurückkommen. Aber Stand jetzt könnte es nah dran sein, was zum Saisonstart auf dem Platz steht."