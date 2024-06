Aue-Spieler Pepić ist der lila Dauerbrenner!

Der 28-Jährige stand in 37 der 38 Punktspiele in Aues Startelf, absolvierte zudem vier der fünf Partien im Landespokal. Ganz klar: Pepić ist der Dauerbrenner des FC Erzgebirge !

Wohin das ihn (und Aue) führen kann, sah man in der abgelaufenen Saison. "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mehr drin war. Wir hätten dieses Jahr aufsteigen können, wenn wir nicht in so vielem so unclever gewesen wären. Wir haben eine super Mannschaft, und es ist ein Prozess. Nächstes Jahr machen wir das noch besser!", powert Pepić.

Apropos Power: Wie und wo lädt Aues Duracell-Mann seine Akkus auf? "Ich gehe mit Freunden an die Côte d'Azur und dann ein, zwei Wochen zur Familie nach Montenegro", verrät Pepić, der gebürtig aus der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica ist.