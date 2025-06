Lila Invasion! Aue mit 1000 Fans zum "Rückspiel" nach Nordirland

Noch drei Wochen, dann wird die grüne Insel lila-weiß. Mit etwas mehr als 1000 Fans fährt der FC Erzgebirge zu seinem "Europapokal-Rückspiel" zu Glenavon FC.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Noch drei Wochen, dann wird die grüne Insel lila-weiß. Mit etwas mehr als 1000 Fans fährt der FC Erzgebirge zu seinem "Europapokal-Rückspiel" zu Glenavon FC.

Hier im Mourneview Park in Glenavon steigt am 5. Juli das "Europapokal-Rückspiel". Das "Hinspiel" vor einem Jahr gewann Aue daheim mit 5:0. © imago/PA Images Das Spiel bei den Nordiren steigt am 5. Juli im Mourneview Park. Doch die Veilchen-Invasion beginnt schon früher. "Das wird ein absolutes Highlight", freut sich Aues Fan-Beauftragter Heiko Hambeck. Es gibt eine geführte Fanreise, die der Verein in Zusammenarbeit mit einem Reisebüro auf die Beine gestellt hat. "An dieser Reise nehmen 200 Leute teil. Die meisten haben sich die Reise aber selbst organisiert. Sie kommen mit dem Flugzeug über Dublin, mit dem Auto, mit Wohnmobilien oder per Bahn. Selbst unsere FCE-Biker sind mit am Start", erzählt Hambeck. Er ist dann mit dafür verantwortlich, alles zu koordinieren. "Über 1000 Fans, das ist schon überragend. Das ist ja auch nicht ganz billig", ist er begeistert. FC Erzgebirge Aue Über 1000 Aue-Fans reisen nach Nordirland: Achtung, Reisepass erforderlich! Trotz seiner Arbeit, er wird den Trip auch genießen. "Das ist auf europäischer Ebene schon noch mal eine ganz andere Aufgabe. Ich bin ständig mit meinem Kollegen in Glenavon in Kontakt. Die staunen dort auch. Mit solch einem Fan-Interesse hätten sie nicht gerechnet. Aber das wird alles werden. Es ist auf jeden Fall aufregend. Das ist echt ein Höhepunkt meiner Arbeit", strahlt er.

In der nordirischen Hauptstadt Belfast werden viele Aue-Fans übernachten. Von dort aus sind es nur 35 Kilometer nach Glenavon. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Das Touristische soll nicht zu kurz kommen

Belfast ist bekannt für seine guten Pubs. Einen Abstecher dorthin wird sicher jeder Aue-Fan machen. © IMAGO/SOPA Images Zu koordinieren gibt es viel. Mit dem Flugzeug reisen die Auer Anhänger aus allen Teilen der Republik an - und das über Dublin, der Hauptstadt Irlands. Von dort fahren die meisten die 170 Kilometer erst mal nach Belfast, ehe es am Spieltag nach Glenavon geht. "Wir schauen, ob mit dem Nahverkehr dann alles geregelt ist. Schauen, ob alles mit den Hotels passt, manche wollen sogar campen oder eben in ihren Wohnmobilen übernachten. Die Parkplatzsituation vorm Stadion in Glenavon haben wir in Zusammenarbeit mit unseren nordirischen Freunden ebenfalls im Blick", so Hambeck. Natürlich soll das Spiel selbst der Höhepunkt der Reise werden, aber das Touristische soll nicht zu kurz kommen. Wann kommt man schon mal nach Irland und Nordirland? Dort gibt es viel zu sehen. In Belfast gibt es zum Beispiel das Titanic-Museum, die berühmte Universität, eine belebte und quirlige Innenstadt. Bekannt ist Nordirland auch für das gute Bier.

Aues Fan-Beauftragter Heiko Hambeck staunt: Mit über 1000 Fans reist der FCE nach Nordirland. © picture point/Sven Sonntag