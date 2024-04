Aue zeigt Nerven! Das war's wohl endgültig mit dem Aufstieg

Verl - "Eines kann ich unseren Fans versprechen, dass wir uns bis zum Schluss sehr professionell verhalten werden. Selbst wenn wir keine Chance mehr für ganz oben haben", sagte Trainer Pavel Dotchev. Jene Worte allein genügten, um zu wissen, wie tief die Enttäuschung beim 58-Jährigen saß. Der FC Erzgebirge hatte beim 1:3 (0:1) in Verl am Samstag Nerven gezeigt und dadurch die glänzende Gelegenheit ausgelassen, nochmal richtig oben ranzurutschen.

Marco Schikora unterlief zu allem Überfluss ein Eigentor (54.), was der Vorentscheidung gleichkam. Steffen Nkansah (76.) betrieb Schadensbegrenzung.

"Heute ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte", zeigte sich Dotchev zu Recht enttäuscht. Zwei Schlafwageneinlagen zu Beginn beider Halbzeiten nutzte der SCV eiskalt durch Niclas Nadj (6.) und Lars Lokotsch (49.).

Das war kurz nach der Pause die Entscheidung. Der Ex-Zwickauer Lars Lokotsch (links) schob die Kugel zum 2:0 ein. © picture point/Sven Sonntag

Dass nach vorne viel zu wenig kam, stand auf dem anderen Blatt.

Da Münster verlor, ist Aue zwar noch in der Verlosung, aber der Weg ist verdammt weit, weiß auch Routinier Männel, obwohl die Veilchen den möglichen Aufstieg nicht erst am Wochenende vergaben. Dafür blieben in den Wochen und Monaten zuvor zu viele Zähler liegen.

Männel: "Wir brauchen nicht auf andere schauen. Über die Saison haben wir zu viel liegen gelassen. Auch heute war wieder so ein Tag. Es wäre nicht nötig gewesen, wenn wir eine bessere Leistung auf den Platz bekommen hätten."

So fehlte im entscheidenden Moment das gewisse Etwas ...