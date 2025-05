Aues Fabisch ins Nationalteam von Afrika-Cup-Teilnehmer berufen

Fabisch, der in der kenianischen Hauptstadt Nairobi geboren wurde, besitzt die Staatsbürgerschaft von Simbabwe und kam für "The Warriors" (Dt. Die Krieger), wie die Nationalmannschaft des Binnenstaates aus dem südlichen Afrika genannt wird, im November 2021 schon einmal zum Einsatz.

Wie der Kumpelverein mitteilt, reist der 23-Jährige nun vom 1. bis 11. Juni 2025 zum Lehrgang samt Länderspielen nach Marokko und verzichtet hierfür gar auf den Sommerurlaub. Denn bereits am 20. Juni steht bei seinem aktuellen Arbeitgeber die Leistungsdiagnostik an und am Montag, dem 23. Juni, beginnt der scharfe Trainingsstart im Lößnitztal.

Fabisch, der im vorigen Sommer am Tag des Trainingsauftakts aus Magdeburg nach Aue gewechselt war, hatte sich in der Rückrunde unter dem neuen Cheftrainer Jens Härtel (55) zum Stammspieler entwickelt und dabei den Part des laufstarken Abräumers vor der Abwehr übernommen.

In Vorbereitung auf den Afrika-Cup 2025 in Marokko bestreitet die simbabwische Nationalmannschaft am 6. Juni ein Länderspiel gegen Burkina Faso und am 10. Juni gegen Niger.

Dort kann Fabisch sich dann für weitere Berufungen, bestenfalls sogar eine Teilnahme am Afrika-Cup empfehlen.

In dem Pendant zur Europameisterschaft treffen "The Warriors" im Dezember in der Gruppenphase in Agadir und Marrakesch auf Rekordsieger Ägypten sowie Südafrika und Angola.