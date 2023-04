Aues Sportdirektor Heidrichs drastische Worte: "Es zählt jeder beschissene Punkt!"

Aue - " Es zählt jeder beschissene Punkt, um diese Liga zu halten und Planungssicherheit zu bekommen." Aue-Sportchef Matthias Heidrich (45) wählte eine drastische Ausdrucksweise, um auch dem Letzten im Veilchen-Lager klarzumachen, dass ein "Weiter so" wie in den vorangegangenen Begegnungen das (minimale) Saisonziel Klassenerhalt maximal gefährdet.

Ratlosigkeit herrscht derzeit bei den Auer Spielern. Fünf der letzten sechs Spiele haben die Veilchen verloren. Ausgerechnet beim Spitzenreiter in Elversberg wollen sie ihre Misere beenden. © picture point/Sven Sonntag

Marvin Stefaniak (28, Nackenverspannung) ist weiterhin fraglich, genau wie Erik Majetschak (23), der nach Angina wieder ins Training eingestiegen ist.

Kehrt Majetschak rechtzeitig in die Innenverteidigung zurück, könnte Dotchev auf seine Stamm-Innenverteidigung setzen und hätte womöglich eine Sorge weniger.

"Was mich am meisten stört, sind die vielen Gegentore, was momentan unser Hauptproblem ist", treibt den 57-Jährigen die anfällige Defensive um. In den ersten acht Partien unter seiner Regie kassierte Aue nur acht Gegentore, dagegen waren es in den letzten sieben Begegnungen derer 15, alleine acht gegen Halle (2:5) und Verl (2:3).

Dotchev: "Wir müssen zu alter Stärke zurückfinden, denn momentan machen wir zu viele individuelle Fehler, die dann auch für mich als Trainer sehr schwer abzufangen sind."