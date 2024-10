Aufgeladene Stimmung bei Ostderby: Aue-Fan im Krankenhaus, Polizist verletzt

Aue - Der FC Erzgebirge Aue traf am heutigen Dienstagabend auf Energie Cottbus. Die Polizei sicherte das hochemotionale Spiel ab. Dennoch kam es zu Ausschreitungen: Cottbus-Anhänger warfen Pyrotechnik in einen Aue-Bock, zudem wurde ein Aue-Fan durch einen Gegenstand am Kopf verletzt.