Bär bleibt Aue-Kapitän, Neuzugang "Skarla" neuer Vize, Keeper-Duo Männel und Uhlig im Mannschaftsrat

Aue - Marcel Bär (34) ist und bleibt der Leitwolf der Veilchen ! Der 34-jährige Angreifer wurde von seinen Mannschaftskameraden zum Kapitän gewählt. Neuzugang und Rückkehrer Simon Skarlatidis (35) ist künftig der Stellvertreter.

Rückkehrer Simon Skarlatidis (35) wurde zum Vizekapitän gewählt. © Picture Point/Gabor Krieg

Es war eine der ersten Maßnahmen die Khvicha Shubitidze (51), seinerzeit noch als Interimstrainer bei Erzgebirge Aue, Anfang April ergriff: Er bestimmte Bär zum neuen Mannschaftskapitän und löste damit Urgestein Martin Männel ab.

Der 38-Jährige hatte die Binde zuvor, von einem kurzen Intermezzo durch Dimitrij Nazarov (36), den Timo Rost (47) zu Beginn der Saison 2022/23 zunächst als Spielführer bestimmte, seit 2015 ununterbrochen getragen.

"Eine der ersten Amtshandlungen von 'Shubi' als Trainer: Die Kapitänsbinde trägt ein Feldspieler, namentlich Marcel Bär. Am Standing von Martin Männel ändert das nichts, er trägt die Entscheidung mit!", erklärte der Verein damals die Maßnahme.

Bär ist gemeinsam mit Männel der erfahrenste Akteur im Kader und einer, der immer liefert. 34 Tore in 79 Drittligapartien für Aue sind ein Top-Wert. Dazu ist er der Mann für die ganz wichtigen Buden.

Zum Sachsenpokal-Sieg steuerte "Cello" letztes Jahr vier Tore in den drei Partien gegen Lok Leipzig (1:0), Chemnitzer FC (2:0) und FSV Zwickau (2:0) bei - und das nach siebenmonatiger Verletzungspause infolge eines Achillessehnenrisses.