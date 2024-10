Bär lässt Dotchev aufatmen! Aue durchbricht Negativlauf

Aue-Coach Pavel Dotchev (r.) kann (vorerst) aufatmen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Für die Veilchen war es der erste Dreier nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Im engen Verfolgerfeld ist damit der Anschluss zur Tabellenspitze

wiederhergestellt.

"Wir befinden uns zweifellos in der schwierigsten Phase seit fast zwei Jahren. Da gibt es nichts zu beschönigen", hatte Sportchef Matthias Heidrich im Vorfeld klargemacht, dass gegen die VfB-Bubis alle Beteiligten in der Pflicht seien.



Die Richtung für Coach Pavel Dotchev war damit vorgegeben. Der 59-jährige erfahrene Fußballlehrer nahm in seiner Startelf zwei Wechsel im Vergleich zum 1:3 gegen Cottbus vor. Der zuletzt hintendrin unglückliche Anthony Barylla fiel mit einer Hüftprellung aus und wurde ersetzt durch Steffen Nkansah.

Vorne gab es eine Rotation. Marcel Bär kehrte nach den Auswirkungen seines grippalen Infekts in die Startelf zurück, sodass Boris Tashchy auf die Zehn zurückkehrte. Mika Clausen, der diese Rolle noch am Dienstag begleitet hatte, fehlte erkrankt.

Aue mit offensivem Beginn und, wem sonst: Marcel Bär (16.). Zunächst schenkte der Ex-Auer Nicolas Sessa einen Freistoß aus dem Halbfeld leicht her.