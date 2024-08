Bitterer Ausfall vor Match gegen Aachen: Aue-Spieler Stefaniak bleibt daheim

Aue - Schnappt die Gegenpressing -Falle des FC Erzgebirge Aue auch gegen Alemannia Aachen zu? In zwei der ersten drei Punktspiele hat die Dotchev-Elf einen hoch anlaufenden Gegner mit dem langen Ball hinter die Kette ausgehebelt und getroffen.

Im Aachener Tivoli kann es hitzig zugehen - unabhängig von den Temperaturen. © imago/eibner

"Jetzt ins Detail zu gehen, würde sehr viel Zeit erfordern", wollte Pavel Dotchev (58) bei der TAG24-Nachfrage in der Pressekonferenz nicht alle Karten sofort auf den Tisch legen.



"Ich erwarte einen hoch motivierten Gegner, der hoch presst und auf Angriffspressing setzt. Dazu verteidigen sie bedingungslos und spielen schnörkellos mit Flankenläufen", analysierte Dotchev.

Letzte Infos sammelte letztes Wochenende Sportchef Matthias Heidrich (46) live im Stadion bei der Partie Cottbus gegen Aachen. Im Duell der beiden Neulinge zogen die Mannen aus der Kaiserstadt erst in der achten Minute der Nachspielzeit den Kürzeren.

Dotchev: "Sie haben zwar erst vier, wir dagegen neun Punkte. Man muss aber die Spiele betrachten. In Cottbus verlieren sie in der 98. Minute. Gegen Verl spielen sie zu Hause in 80-minütiger Unterzahl 1:1", mutmaßte Dotchev, dass da sicherlich auch mehr drin gewesen wäre.