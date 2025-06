Die Zahlen und Fakten der neuen Aue-Saison

Schon bald startet der FC Erzgebirge Aue in die neue Saison. TAG24 präsentiert Fakten und Zahlen zur neuen Spielzeit.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Der FC Erzgebirge startet in seine siebte Saison in der 3. Liga - nach dem Abstieg 2022 in seine vierte in Folge. Dies sind die Zahlen und Fakten zur neuen Spielzeit.

Trainingsstart

Im vergangenen Sommer war der Glenavon FC zu Gast im Erzgebirge. Am 5. Juli gibt's in Nordirland das Rückspiel. © picture point/Sven Sonntag

Am Montag, 23. Juni, starten die Veilchen in die neue Saison, ruft Trainer Jens Härtel seine Schützlinge erstmals auf den Rasen. Höhepunkte der Vorbereitung sind das "Europapokal-Rückspiel" am 5. Juli bei Glenavon FC, die Partie am 19. Juli gegen Bundesligist Mönchengladbach sowie das Camp in Bad Gögging vom 6. bis 13. Juli.

Gegner

Der TSV Havelse feierte nach gewonnener Relegation den Aufstieg in die 3. Liga - sehr zum Leidwesen von Lok Leipzig. © IMAGO/Sports Press Photo

Mit dem TSV Havelse steht der letzte Gegner seit Sonntag fest. Gut für Groundhopper: Die drei Aufsteiger Havelse, Hoffenheim II. und Schweinfurt sind Neuland, gegen das Trio hat Aue noch nie ein Punktspiel bestritten, es gibt Länderpunkte. Der vierte Aufsteiger Duisburg ist ein alter Bekannter, ebenso die beiden Zweitliga-Absteiger Regensburg und Ulm. Es wird die Saison der langen Reisen, elf der 19 Auswärtsspiele gehen über 500 Kilometer. Der kürzeste Weg ist Cottbus (207 km), der längste Aachen (583 km).

Termine

Eröffnet wird die neue Spielzeit am Wochenende vom 1. bis zum 3. August. Nach dem 19. Spieltag (19. bis 21. Dezember) steht die vierwöchige Winterpause an, am 16. Januar 2026 rollt der Ball wieder. Der letzte Spieltag wird am Samstag, 16. Mai 2026, ausgetragen – anschließend folgen die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga. Diese sind für den 22. und 26. Mai terminiert. Viermal wird in der kommenden Saison unter der Woche gespielt: am 16./17. September (6. Spieltag), 1./2. Oktober (9. Spieltag), 3./4. März (27. Spieltag) sowie am 7./8. April (32. Spieltag). Der neue Spielplan wird Anfang Juli veröffentlicht.

TV

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele live. © Christoph Soeder/dpa

Auch in der kommenden Saison überträgt MagentaSport alle 380 Spiele live. In den Sendern der ARD werden pro Spieltag zwei Partien live im Free-TV übertragen. Insgesamt sind 68 Spiele frei empfangbar. Im Vorjahr lag Aue mit zwölf Übertragungen hinter Dresden (15) und 1860 München (13) auf Rang drei.

TV-Gelder