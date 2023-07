Slask kommt! Einziger Aue-Test im eigenen Stadion

FCE-Trainer Pavel Dotchev (57) will gegen Wroclaw nicht so häufig rotieren wie noch gegen Lok. © picture point/Sven Sonntag

Und damit stellt sich die Frage, ob den Fans das, was sie präsentiert bekommen, für sie als Richtungsweiser taugt. Wie aussagekräftig ist der Vergleich mit dem polnischen Erstligisten aus der vollen Belastung heraus? In der Vorbereitung trainiert man die Mannschaft in den Keller, um sie bis zum Start wieder aufzubauen, heißt es so schön.



Wie viel Bedeutung misst Coach Pavel Dotchev (57) dem Testspiel daher bei?

"Je näher wir dem Beginn der 3. Liga entgegenkommen, desto gezielter bereiten wir uns darauf vor", erklärt der 57-Jährige.

"Gegen Breslau werden wir nicht ganz so sehr durcheinander wechseln, sondern die ein oder andere Sache berücksichtigen. Es ist das einzige Testspiel in der Vorbereitung, das wir zu Hause vor unseren Fans bestreiten. Aber eben ein Testspiel", wird das Ergebnis für Dotchev letztlich nur eine nachgeordnete Bedeutung haben.