Erster Neuzugang für Erzgebirge Aue

Sean Seitz (20, l.) mit Matthias Heidrich (45) bei der Vertragsunterzeichnung. © FCE Aue

Wie der Verein mitteilt, wird Sean-Andreas Seitz (20) die Mannschaft der Veilchen verstärken.

"Sean ist ein vielseitiger und sehr gut ausgebildeter Offensivspieler. Er hat bei der TSG 1899 Hoffenheim das Fußball-ABC erlernt und in Aalen seine positive Entwicklung fortgesetzt. Wir sind froh, dass Sean sich so frühzeitig für uns entschieden hat und wir so unsere Planungen der kommenden Saison fortsetzen können", erklärt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45).