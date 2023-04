Erzgebirge Aue erhält grünes Licht für 3. Liga, jedoch mit Auflagen

Aue - Der FC Erzgebirge Aue darf auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen.

Der Vorstand vom FCE sieht den Verein auf dem richtigen Weg in die Zukunft. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhielt er vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz für die 3. Liga in der kommenden Saison.

Der DFB habe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bescheinigt. Im technisch-organisatorischen Bereich hingegen müssen wenige Auflagen erfüllt werden.

"Hinsichtlich regelmäßig wiederkehrender infrastruktureller Nachweise (zum Beispiel Stadioninfrastruktur) wird der FCE die in der Sache erteilten Auflagen jeweils rechtzeitig vorlegen", so der Verein. Bereits im Vorfeld hat der FCE schon angekündigt, in der kommenden Saison erheblich am Etat sparen zu wollen.



Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitarbeitern, den Mitgliedern, Fans und Sponsoren, die den Verein dabei unterstützt haben, die Lizenz erneut zu erhalten.

"Auch wenn die kommenden Monate sicher noch etliche Anstrengungen erfordern werden, sehen wir unseren Kumpelverein auf dem richtigen Weg in die Zukunft."