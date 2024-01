Erzgebirge Aue: Erkenntnisse gewonnen, Nkansah verloren!

FCE-Sportdirektor Matthias Heidrich (46) schaute sich das Spiel aus erhobener Position an. © Picture Point/Gabor Krieg

Von seinem Beobachtungspunkt aus sah Heidrich knapp eine Woche vor dem Auftakt gegen Essen Licht und Schatten. Und er sah, wie sein Filius Finn den ersten Einsatz für die Profimannschaft des FC Energie bestritt. "Macht mich stolz, dass er die Chance erhielt, sich zu zeigen, und dann auch noch im Erzgebirgsstadion. Das macht die Geschichte rund", strahlte Heidrich.

So heiter war die Miene nicht die komplette Zeit. Marcel Bär (36.) hatte zwar ein ganz starkes Zuspiel von Erik Majetschak verwertet und Aue damit in Front gebracht, aber der Regionalligist besaß das Mehr an großen Chancen, weil die Veilchen ihrerseits die Angriffe zu umständlich vortrugen.

Die Quittung: Energie-Probespieler Yannik Möker (91.), vorige Saison noch in Diensten des Derbyrivalen FSV Zwickau, glich im dritten Durchgang - gespielt wurden 3x45 Minuten - verdientermaßen aus.

"Der Gegner hat ordentlich Widerstand geleistet, sodass wir voll dagegenhalten mussten. Klar gewinnt man so ein Spiel gerne, aber uns war auch wichtig, allen Spielzeit zu geben. Für all das, was wir machen wollten, war das heute okay", resümierte Heidrich hinterher.

Eine ähnliche Sichtweise hatte Coach Pavel Dotchev (58), der die Eindrücke nun in seine Überlegungen einfließen lässt, wer am nächsten Freitag gegen Essen in der Startelf steht.