Erzgebirge Aue: Kampf um Aufstieg oder Existenz!

Martin Männel gibt für die Fans auch sein letztes Hemd. Viel lieber würde er ihnen sicher sportlichen Erfolg mit dem FCE schenken. © picture point/Sven Sonntag

"Die Ausgangssituation birgt grundsätzlich auch etwas Gefahr", warnt Kapitän Martin Männel (35), der eine zweigeteilte Liga sieht: "Obenrum kämpft alles um den Aufstieg und unten alles um die Existenz."

Lila-Weiß trennen zehn Punkte von der Abstiegszone. Den Vorsprung will man gar nicht erst abschmelzen lassen, denn jenen Existenzkampf im Tabellenkeller hatte Aue letzte Saison am eigenen Leib zu spüren bekommen, weshalb Männels Sinne geschärft sind: "Insofern ist es für uns wichtig, jetzt wieder die Spannung aufzubauen und den Anschluss nach oben herstellen zu wollen."

Damit sind die Ambitionen klar formuliert. Die Veilchen wollen so lange wie möglich im Aufstiegskampf mitmischen. Logisch, schlagen sie damit doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Männel: "Ziele nach außen hin zu definieren, macht in meinen Augen wenig Sinn. Wir müssen einfach in jedes Spiel mit dem Anspruch hineingehen, es zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir dadurch zeitnah die nötigen Punkte für den theoretischen Klassenerhalt einfahren. Danach kann man über andere Sachen nachdenken. Und wohin es uns ganz am Ende führt, wird sich zeigen."