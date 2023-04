Erzgebirge Aue nach Derbypleite gegen Halle: Dicke Luft im Lößnitztal!

So sauer hat man Pavel Dotchev (57) in seiner Auer Zeit wohl noch nie erlebt. Der FCE-Coach schimpfte wie ein Rohrspatz. © IMAGO/Kröhn

"Man muss sich erstmal ordnen", versuchte Sportchef Matthias Heidrich (45) für seine Enttäuschung hinterher passende Worte zu finden: "In Meppen sind wir schon zu passiv aufgetreten und haben dem Gegner die Räume und den Ball überlassen. Das darf in 14 Tagen nicht zweimal passieren."

Auch Kapitän Martin Männel (35) musste sich erstmal sammeln. Was ihm im ersten Moment nicht leicht fiel, da er von seinem Cheftrainer kurz aus dem Konzept gebracht wurde, als dieser lauthals schimpfend, gegen Gegenstände tretend und Türen knallend in die Kabine stapfte.

Eine deftige Sprache á la "Leck mich am Arsch hier. Was ist los?" und weitere Kraftausdrücke rundeten Dotchevs (57) Wutausbruch ab.

Männel blieb cool und analysierte sachlich: "Wir drehen den frühen Rückstand und in der zweiten Halbzeit kam es darauf an, knifflige Situationen zu überstehen. Was gelang, bis der Kopfball zum 2:2 durchrutscht. Normalerweise muss man dann hingehen und sagen: Ein Unentschieden ist in Ordnung, um den Gegner auf Distanz zu halten. Doch wir verteidigen in einer Situation unglücklich und bekommen den Elfmeter gegen uns."