Zwölfter Heimsieg der Saison: Aue schließt zu Dynamo auf!

Aue musste bis zum Schluss zittern, doch am Ende stand der zwölfte Heimsieg der Saison. © Picture Point / Gabor Krieg

Diese Chance mussten die Veilchen ergreifen, um den von Coach Pavel Dotchev noch nicht aufgegebenen Kampf um Platz vier weiterhin offen zu gestalten.

Da aber aus dem Spiel heraus wenig ging, musste ein ruhender Ball herhalten. Marvin Stefaniak zog einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Effet auf Höhe des ersten Pfostens, wo Marco Schikora (76.) einmal mehr seine Gefährlichkeit bei Standards eindrucksvoll unter Beweis stellte. Aue führte!

Als Erik Majetschak (87.) köpfte, hatten schon wieder alle den Torschrei auf den Lippen, doch Referee Konrad Oldhafer sah den Ball nicht mit vollem Umfang hinter der Linie und ließ weiterlaufen, sodass Arminia im direkten Gegenzug vor das Tor von Martin Männel zog, allerdings wegen Abpfiff zurückgepfiffen wurde.

Aue fing nochmal an zu wackeln und selbst der sonst so sichere Männel (90.) leistete sich beim Rettungsversuch einen Schnitzer, sodass Tim Danhof in höchster Not klären musste.