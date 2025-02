Aue trotz Niederlage mit starkem Auftritt: Sportchef Heidrich weitestgehend zufrieden

Zudem begannen Mirnes Pepic (29) wie auch Pascal Fallmann (21) erstmals nach der Winterpause in der Startelf. Heidrich: "Man sah schon, dass die Wechsel schon nochmal etwas Druck erzeugt haben, was für die kommenden Spiele positiv stimmt."

Aue konnte zudem in der zweiten Halbzeit von der Bank wieder deutlich mehr zusetzen. Ali Loune (22) kehrte zurück. Marvin Stefaniak (30) konnte endlich wieder mehr Minuten absolvieren.

"Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben uns in die Zweikämpfe hineingeworfen, Torchancen kreiert. Intensität und Mentalität waren gut", attestierte Heidrich den Veilchen.

Jonah Fabisch (r., gegen Dynamos Niklas Hauptmann) zeigte in Dresden eine ordentliche Leistung, hatte mit dem Schlusspfiff den Ausgleich auf dem Fuß. © picture point/Sven Sonntag

Eine zusätzliche Perspektive lieferte Stefaniak in seiner Analyse: "Wir hatten zuletzt viele Ausfälle, aber die Spieler, die in der Hinrunde unter Pavel Dotchev nicht so oft gespielt haben, müssen auch ihr Level erreichen. Ich bin froh, dass sie das können!"

Einer, auf den diese Aussage zutrifft, ist Jonah Fabisch (23), der unter Härtel als defensiver Mittelfeldspieler keine Minute verpasste. In der Hinrunde hatte er nur sechs Joker-Einsätze absolviert. Der 23-Jährige wurde nahezu ins kalte Wasser geworfen, machte seine Sache nach ersten Wacklern bei der Startelfpremiere zum Jahresauftakt bei Hannover II. allerdings zuletzt sehr ordentlich und hatte bei Dynamo kurz vor Schluss gar den Ausgleich auf dem Fuß.

Wer bei den Veilchen ebenfalls in den letzten Spielen aufgeblüht ist, ist zweifelsohne Omar Sijaric (23).

Auch die Rückkehr von Niko Vukancic (22) nach Knieverletzung macht sich bemerkbar, Handelfmeter - der nach liga3online-Analyse von Babak Rafati (54) keiner war - hin oder her.