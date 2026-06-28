Erzgebirge Aue verstärkt seine Offensive: "Spannend als Pendant zu unseren bisherigen Neuzugängen"

Linus Queißer (22) hat seinen Vertrag bei Erzgebirge Aue unterschrieben. © FC Erzgebirge Aue

Was TAG24 bereits vergangene Woche angekündigt hatte, wurde nun auch vom FC Erzgebirge Aue bestätigt: Der 22-jährige Linus Queißer gehört ab sofort zu den Veilchen.

Damit hat der FCE einen weiteren Offensivspieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Der Stürmer kam bereits am Wochenende bei den Testspielen in Marienberg und Raschau zum Einsatz und überzeugte: Er erzielte drei Tore.

Im vergangenen Jahr spielte er leihweise beim SV Babelsberg 03. Dort erzielte der 22-Jährige in der zurückliegenden Spielzeit elf Regionalliga-Tore.

"Linus Queißer hat sich im wahrsten Sinne des Wortes hochgearbeitet, als Spätstarter nach 69 Toren in 63 Landesliga-Spielen auch in der Regionalliga durchgesetzt. Er ist beidfüßig, robust und spannend als Pendant zu unseren bisherigen Neuzugängen", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.