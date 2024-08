Ex-Trainer Rost über seine Zeit in Aue: "Ich war arrogant!"

Dresden/Aue - Vor zwei Jahren führte Timo Rost (45) den FC Erzgebirge Aue in den ersten Drittliga-Spieltag. Er kam nach dem Abstieg, doch er blieb nur neun Spiele. Dann musste er wieder gehen - nach nur drei Punkten aus jenen Spielen. Beim Live-Podcast "Schwarz-Gelb" am Dienstag in Dresden arbeitete er diese Zeit schonungslos auf. "Ich war arrogant", sagte er rückblickend.