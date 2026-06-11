FC Erzgebirge Aue: Das zahlen Fans in der neuen Saison für Tickets

Aue - Voraussichtlich eine Klasse tiefer, aber die gleichen Preise wie in der 3. Liga . Oder anders formuliert: Die Ticketpreise beim FC Erzgebirge bleiben stabil zur Vorsaison. Aue liegt damit aber gleichauf mit anderen Regionalligisten. Für Mitglieder gibt es Ersparnisse. Am Donnerstag startet der Verkauf der Abo-Karten.

Die FCE-Fans können sich freuen: Die Ticketpreise bleiben stabil. © picture point/Sven Sonntag

Durch die Zusammenlegung bisheriger Kategorien wird die Preistabelle verschlankt und vereinfacht. Wie bisher sind die Tickets im Vorverkauf günstiger als an der Tageskasse.

Die mit Abstand größte Einsparung erhalten Vereinsmitglieder mit der Dauerkarte für alle 17 Heimspiele der Saison.

Die teuerste Abo-Karte im Sitzplatzbereich kostet künftig 349 Euro, das sind 50 Euro weniger als für Nicht-Mitglieder. Somit zahlt der Inhaber heruntergerechnet für das Einzelspiel nur wenig mehr als 20 Euro für einen Platz, der ohne Abo-Karte mit 30 Euro veranschlagt ist. So viel Sparpotenzial gab es bisher wohl noch nie.

Übrigens: Die Abo-Karten aus der Vorsaison 2025/26 sind bis 30. Juni reserviert, danach gehen sie nach Nichtabrufen in den freien Verkauf.

Auch bei den Stehplätzen ist richtig Bewegung in der Preistabelle für Abo-Karten. Vollzahler mit Mitgliedsausweis zahlen nur 189 Euro für alle Spiele, somit 11,11 Euro im Vergleich zum Tagespreis von 16 Euro sportliche 5 Euro weniger.