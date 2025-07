FC Erzgebirge Aue testet nächsten Außenverteidiger

Aue - Nachdem sich der FC Erzgebirge am vergangenen Freitag gegen eine Verpflichtung von Probespieler Maxim Gresler (22) entschieden hat, geht die Suche nach einem zweiten linken Außenverteidiger in die zweite Runde. Mit Christoph Ehlich (26) haben die Veilchen in dieser Woche den nächsten Kandidaten zum Vorspielen ins Lößnitztal geholt.