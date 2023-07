Findet heute der Testlauf für die erste Aue-Elf statt?

Aue - Vom Trainingslager in Bad Blankenburg aus führte der Weg für den FC Erzgebirge Aue am gestrigen Freitag einmal kurz zurück ins Lößnitztal, um die Koffer auszupacken.

FCE-Coach Pavel Dotchev (57) hat den Saisonstart natürlich schon im Blick. © picture point/Sven Sonntag

Schon am heutigen Samstag geht es wieder zurück in die Spur und auf nach Leipzig zum Test bei der BSG Chemie im Leutzscher Holz.



"Für mich geht es diese Woche in erster Linie darum, Substanz aufzubauen", so Coach Pavel Dotchev (57). Eine ähnlich große Rotation wie am Mittwoch gegen Jena (2:1), als zur Pause neun Wechsel vollzogen wurden, schwebt dem 57-Jährigen allerdings nicht vor: "Ich denke, es wird ähnlich wie am Wochenende zuvor gegen Wrocław."

Gut möglich, dass sich am heutigen Freitag so langsam die Elf herauskristallisiert, die in zwei Wochen gegen Ingolstadt in die 3. Liga startet.