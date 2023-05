Für Baumgart ist nach fünf Jahren in Aue Schluss: "Ich habe jede einzelne Sekunde genossen"

Aue - Es gibt mit Sicherheit bessere Gelegenheiten, um sich nach fünfjähriger Vereinszugehörigkeit vom FC Erzgebirge Aue zu verabschieden, als mit einem Kurzeinsatz beim 0:3 gegen den FC Ingolstadt . Doch mehr ist Tom Baumgart (25) am vergangenen Wochenende nicht vergönnt gewesen. Mit dem 25-Jährigen verlässt einer der Dienstältesten die Veilchen.

Tom Baumgart (25, r.) im Spiel gegen den FC Ingolstadt. Es war sein letztes Heimspiel im Trikot des FC Erzgebirge Aue. Richtig durchsetzen konnte sich "Baumi" in fünf Jahren bei den Veilchen nie. © picture point/Sven Sonntag

"Es geht eine lange, schöne Zeit, mit vielen Höhen und Tiefen, aber trotzdem immer wieder schönen Momenten zu Ende. Ich habe jede einzelne Sekunde genossen, auch heute nochmal auf dem Feld zu stehen", sagte Baumgart nach seinem letzten Heimspiel im lila-weißen Jersey.

Der offensive Außenbahnspieler war in der 74. Minute für Tim Danhof in die Partie gekommen, die zu diesem Zeitpunkt längst gelaufen war. Für Baumgart war es der 15. Drittliga-Einsatz in dieser Saison, der neunte als Einwechsler. Die Saison, sie war ein bisschen ein Spiegelbild seiner Auer Zeit.

"Tom hat sein großes Talent und sein fußballerisches Können in der 3. Liga deutlich gezeigt und kann hier bei uns den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere angehen", sagte Ex-Präsident Helge Leonhardt (64) einst bei Baumgarts Verpflichtung. Im Sommer 2018 hatte ihn Aue vom Chemnitzer FC, der gerade aus der 3. Liga abgestiegen war, verpflichtet.

Als damals 20-Jähriger hatte Baumgart mit sechs Toren in 27 Drittligapartien auf sich aufmerksam gemacht und der Zweitligist schlug zu.