Großes Tamtam um Maßnahmen und Konsequenzen in Aue am Ende nur ein Sturm im Wasserglas

Die Vereinsführung um Präsident Roland Frötschner (70, M.) hatte Konsequenzen angekündigt. Sportchef Matthias Heidrich (45, r.) kritisierte vor allem Haltung und Einstellung der Mannschaft. © picture point/Sven Sonntag

Flankiert durch die sportlichen Erfolge zu Jahresbeginn herrschte bis vor wenigen Wochen im Lößnitztal beinahe eitel Sonnenschein. Nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Pflichtspielen hat der neue Anstrich erste Kratzer abbekommen und die jetzige Klubführung versucht ihre erste Krise zu meistern.

Bei Amtsantritt war viel von Transparenz die Rede. Da passte es ins Bild, dass die Klubführung am Mittwochabend mittels Video eine "Information an Mitglieder und Fans" abgab.

Was auf den ersten Blick schnöde wirkte, barg Zündstoff - vor allem die Analyse von Präsident Roland Frötschner (70): "Zum Ärgernis unserer Fans haben wir die Spiele ohne jeglichen Kampf und ohne jegliche Hingabe verloren. Was wir in den letzten Monaten alles erreicht haben, verspielen wir. Das sehen wir an den Zuschauerzahlen und auch an der Stimmung in den VIP-Räumen bei unseren Sponsoren."