"Hervorragend!" Aues Männel lobt Youngster Schädlich

Aue - "Franco Schädlich hat das bei seinem Startelfdebüt hervorragend gemacht. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man so ins kalte Wasser geschmissen wird." Das sind Worte, die beim 19-jährigen Eigengewächs des FC Erzgebirge runtergehen dürften wie Öl. Geäußert hat sie niemand Geringerer als Kapitän Martin Männel (35) nach dem Remis bei Spitzenreiter Jahn Regensburg. Mehr Lob geht kaum.

Kapitän und FCE-Routinier Martin Männel (2.v.r.) unterstützt die jungen Spieler wie Franco Schädlich. © picture point/Sven Sonntag

"Ich habe im Vorhinein versucht, etwas auf ihn einzuwirken, ihm Ruhe zu vermitteln, indem ich gesagt habe: Wir sind bei dir und helfen dir. Konzentriere du dich auf die Defensive. Schon in der zweiten Minute hat er dann vorne Flanken angebracht und war voll im Spiel drinne", sagt der 35 Jahre ältere Männel über den Veilchen-Youngster.

Dass der am Samstag gegen Preußen Münster seinen Platz in der rechten Außenverteidigung erstmal wieder räumen und sich hinter Tim Danhof (26) anstellen muss, ist ausgemacht. Aber auch das Normalste der Welt, findet Schädlich: "Hoffi spielt eine überragende Saison. Es ist schwer, daran vorbeizukommen. Aber ich biete mich im Training an, fokussiere mich nur auf mich und gebe alles."

Worte, die Chefcoach Pavel Dotchev (58) hören will, denn Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. "Ich weiß, dass er etwas besser flanken kann", witzelt Dotchev, kommt aber zum Ernst der Lage zurück:

"Franco kam aus der Kalten rein und macht seine Sache hervorragend."