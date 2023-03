18.03.2023 06:50 580 "Immer Glück ist Können": Zieht Aue heute beim Heimspiel an 1860 München vorbei?

In der Hinrunde musste sich der FCE mit 1:3 gegen 1860 München geschlagen geben und landete am Tabellenende. Am Samstag will Aue an München vorbeiziehen.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Als der FC Erzgebirge Aue nach dem 9. Spieltag von der Grünwalder Straße nach Hause fuhr, waren die letzten Stunden von Trainer Timo Rost (44) angebrochen. Er musste gehen. Aue war nach dem 1:3 bei 1860 München Letzter mit drei Punkten, die Löwen mit 22 Zählern Zweiter. Ein gewohntes Bild inzwischen in Aue: Das Trainerteam um Pavel Dotchev (57, r.) feiert nach Abpfiff. Fünf der letzten sechs Begegnungen haben die Veilchen gewonnen. © picture point/Sven Sonntag Am heutigen Samstag kann der FCE mit einem Sieg an den Münchnern vorbeiziehen. Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen hat sich Aue ins Mittelfeld verabschiedet. Zu einem Aufstiegsrang sind es mittlerweile genauso viele Punkte Differenz, nämlich zwölf, wie zum ersten Abstiegsplatz. Mit dem Abstiegskampf dürften die Veilchen nichts mehr zu tun haben, auch wenn das Trainer Pavel Dotchev (57) anders sieht. "Nein", antwortet er auf die Frage, ob Aue jetzt durch sei. Der Bulgare weiß aber eben, dass seine Truppe oftmals das nötige Spielglück hatte. Fünf Begegnungen - davon die letzten drei im eigenen Stadion - endeten 2:1. Aber da gibt es den herrlichen Spruch von Trainer-Legende Hermann Gerland: "Immer Glück ist Können." Dotchev sieht es ähnlich, auch wenn er dazu einen lockeren Spruch bringt: "Ach wissen Sie, ich würde gern nach 70 Minuten 3:0 führen und da schon überlegen, wo ich mein Glas Bier trinke. Das ist bei uns aber nicht so." FC Erzgebirge Aue Neuer Job in Kassel: Ex-Auer Sören Gonther kehrt heim Diesem Gedanken konnte er nur beim 4:0 gegen Bayreuth nachgehen, die anderen Siege standen mitunter auf Messers Schneide. "Du musst es schaffen, das Glück zu zwingen. Das ist uns ein paar Mal gelungen, definitiv", sagt er. "Das schaffst du nur mit harter und ehrlicher Arbeit. Jedes Spiel in dieser Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Ich wünsche mir auch deutliche Siege, aber solange wir punkten, ist für mich alles in Ordnung." 3:1 siegte 1860 München daheim an der Gründwalder Straße gegen Aue in der Hinrunde - und hatte danach 19 Punkte Vorsprung auf den FCE. Die sind fast aufgebraucht. In dieser Szene läuft Albion Vrenezi (29, l.) Alexander Sorge (29, M.) davon. © picture point/Sven Sonntag Vertrag von Aue-Trainer Dotchev läuft Ende Juni aus Das Hinspiel in München war das letzte von Timo Rost (44). © picture point/Sven Sonntag Und weil es so prima im Gebirge läuft, fragen sich nicht nur viele Fans: Wo würde der FCE stehen, wenn Dotchev nach dem Abstieg geblieben und nicht abgesägt worden wäre? "Das ist spekulativ", sagt Kapitän Martin Männel (35). "Einen Neuanfang mit einem so großen Umbruch zu moderieren, ist schwierig. Es sind ja trotzdem alles Spieler, die Timo Rost geholt hat. Das braucht auch seine Zeit", Männel weiter. Und Dotchev als einfühlsamen, aber auch rigorosen Macher. Dessen Vertrag läuft Ende Juni aus. Derzeit scheint es unvorstellbar, dass die neuen Verantwortlichen so leichtsinnig agieren wie die alten und den Trainer vor die Tür setzen. Das Thema steht sicher schon auf der Agenda. FC Erzgebirge Aue Aue-Spieler Dimitrij Nazarov muss 800 Euro Strafe blechen: Das ist der Grund Aber für das Spiel am Samstag hat Aue nur ein Ziel: Gegen 1860 München gewinnen und den Gegner in der Tabelle überholen. Das schien am Abend des 16. Septembers 2022 unvorstellbar. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV 07 Elversberg 27 63:24 59 2 SC Freiburg II 27 40:24 57 3 SV Waldhof Mannheim 27 46:44 48 4 SG Dynamo Dresden 27 48:29 47 5 VfL Osnabrück 27 54:38 47 6 SV Wehen Wiesbaden 27 50:38 47 7 1. FC Saarbrücken 27 45:31 45 8 FC Viktoria Köln 1904 28 39:38 40 9 SC Verl 27 41:37 38 10 TSV 1860 München 27 41:37 37 11 FC Erzgebirge Aue 27 33:35 36 12 FC Ingolstadt 04 27 38:39 35 13 MSV Duisburg 27 34:36 34 14 Rot-Weiss Essen 27 33:37 33 15 Hallescher FC 27 36:47 26 16 SpVgg Oberfranken Bayreuth 27 26:54 25 17 BV Borussia 09 Dortmund II 27 24:40 24 18 VfB Oldenburg 27 31:51 24 19 FSV Zwickau 27 25:47 24 20 SV Meppen 28 29:50 21 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

