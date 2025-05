Kann Aue die Saison versöhnlich abschließen? Coach Härtel will's auch ohne Clausen wissen

Aue - Noch einmal abliefern und die Saison am Samstag mit dem Sachsenpokal versöhnlich abschließen! Das Gute für die Veilchen: Wenn der FC Erzgebirge in dieser Saison gefordert war, dann hat er Leistung gebracht. Bei den wichtigen Heimspielen in der Liga gegen Stuttgart, Dortmund und Ingolstadt - oder auch im Landespokal. Zum Beispiel im Viertelfinale beim Chemnitzer FC.