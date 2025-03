Kann's der FC Erzgebirge Aue jetzt auch auswärts?

Aue - Der Angriff gewinnt Spiele, die Verteidigung gewinnt Meisterschaften, heißt es im Mannschaftssport so schön. Was Erzgebirge Aue für ganz oben fehlt, hängt augenscheinlich auch mit dem Spiel gegen den Ball zusammen.

FCE-Keeper Martin Männel (36) will auch in Wiesbaden seine Kiste sauber halten. © Picture Point/Gabor Krieg

Jens Härtel (55) hatte dies bei seiner Vorstellung als neuer Chefcoach am 2. Januar explizit angeführt. In den Heimspielen gelang ihm eine Stabilisierung der Defensive, auswärts dagegen setzte es dreimal ein 1:2. Gelingt am Sonnabend bei Wehen Wiesbaden die Trendumkehr?

"Wenn du 34 Gegentore hast, bist du in der ersten Hälfte der Tabelle das Schlusslicht. Das ist ein Punkt, wo es anzusetzen gilt", hatte Härtel bei Amtsantritt gesagt. Der Gegentorschnitt pro Spiel lag zu diesem Zeitpunkt bei 1,79. Sechs Spiele später ist er auf den Wert von 1,17 gesunken, was vorrangig der guten Performance zu Hause geschuldet ist.

In den ersten drei Heimspielen im neuen Jahr spielte Aue unter Härtel hinten zweimal zu null - zuletzt beim 1:0 gegen Haching - holte fünf von neun möglichen Punkten und blieb jeweils ungeschlagen.

"Für mich ist es eine Basis, dass wir alle defensiv gut mitarbeiten. Das habe ich vom ersten Tag an gesagt", unterstreicht Härtel nochmals.