Keine Punkte für den FCE zu Dotchevs Geburtstag: "Leistung war nicht in Ordnung"

Köln - Der FC Erzgebirge Aue verpasste den Sprung an die Tabellenspitze! Nach einer überschaubaren Leistung unterlagen die Veilchen am Samstag bei Viktoria Köln mit 0:2 (0:1).

In der Nachspielzeit machte Köln den Sack zu. Aue verliert 0:2. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir hatten nicht die richtige Einstellung, hatten nicht die richtige Körpersprache und waren zu emotionslos und passiv. Das ist der Punkt, warum wir das Spiel verloren haben", kritisierte Geburtstagskind Pavel Dotchev.

Zum zweiten Mal in dieser Saison gingen die Veilchen mit einem 0:1 in die Pause. In Aachen am vierten Spieltag gelang es diesen Rückstand noch in einen Sieg umzubiegen.

"In der zweiten Halbzeit zeigen wir eine Reaktion und spielen, wie ich mir das vorgestellt hatte", so Dotchev. Gegen zusehend defensiver aufgestellte Kölner gelang es seiner Mannschaft allerdings nicht die Lücken und Räume zu finden.

Dotchev: "Mit etwas Glück machen wir vielleicht das 1:1. Aber die Leistung war nicht in Ordnung!"

Denn die richtigen Chancen konnten sich seine Veilchen nicht erspielen. Ganz im Gegenteil zur Viktoria, für die Malek El Mala (71.) den Pfosten traf. Aue mühte sich, Köln konterte. El Mala (90.+4.) machte alles klar.