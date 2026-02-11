Männels 16. Trainer bei Aue: "Frische Energie und unbelastet"

Aue-Bad Schlema - "Ein neuer Trainer kommt unbelastet und mit frischer Energie hierher und versucht, das auf uns als Mannschaft zu übertragen. So wie wir ins Spiel gestartet sind, hat das auch ganz gut funktioniert", reflektierte Kapitän Martin Männel (37) seine Eindrücke vom neuen Coach des FC Erzgebirge Aue . Christoph Dabrowski (47) ist der 16. (!) Cheftrainer, den Martin Männel in seinen bald 18 Jahren im Lößnitztal erlebt.

24. Januar 2011 - also 15 Jahre her. Aues Keeper Martin Männel versucht, gegen Bochums Christoph Dabrwoski an die Kugel zu kommen. (Archivbild) © Imago

Interimslösungen inbegriffen sind es sogar 19 unterschiedliche Übungsleiter. Und jeder packte die Dinge einen Tick anders an - nicht anders verhält es sich bei Dabrowski.

Männel: "Er ist einer, der sehr emotional ist, dies gut rüberbringt und uns in vielen Einzelgesprächen mitgenommen hat." Letzten Endes habe man das exemplarisch an der Performance einzelner Spieler gesehen.



"Wenn man Mika Clausen auf dem Platz sieht oder Erik Weinhauer, der eingewechselt wurde und sofort den Abschluss hatte, statt den Ball nochmal anzunehmen und durch drei durchdribbeln zu wollen. Schieß einfach drauf! Ist zwar leider übers Stadiondach geflogen, aber mir ist es lieber, er versuchts, als sich zu verzetteln und den Mut nicht zu haben, abzuschließen. Darauf lag unter der Woche ein Stück weit der Fokus und bringt jeden Einzelnen vielleicht auch ein Stück weit voran", hofft Männel, dass sich der Trainer-Effekt entsprechend einstellt.

Sieht man vom ehemaligen Teamchef Marc Hensel (39) ab, ist Dabrowski der erste Veilchen-Chefcoach, der einst gemeinsam mit Männel auf dem Platz stand - wenn auch als Gegenspieler.