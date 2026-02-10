Nach Personal-Knall: Aue stellt Tashchy weiterhin frei - Wechselt er nach Asien?

Aue - Das Kapitel Erzgebirge Aue ist für Boris Tashchy wohl endgültig beendet! Wie TAG24 erfuhr, bleibt der 32-jährige Mittelfeldspieler auch unter dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) freigestellt. Die Anzeichen dazu verdichteten sich bereits vor der Saarbrücken-Partie. So war der wechselwillige Ukrainer nach Ablauf der einwöchigen Trainingspause nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Das Kapitel Erzgebirge Aue steht für Boris Tashchy vor dem Abschluss. © Picture Point / Sven Sonntag

"Boris ist auf Vereinssuche und prüft unseres Wissens gerade den asiatischen Markt", bestätigte FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf Nachfrage. Fraglich ist, ob sich für Tashchy noch ein Verein findet und die Veilchen damit Gehaltskosten einsparen können.

Während in Deutschland das Winter-Transferfenster bereits am 2. Februar schloss und hiesige Vereine seither keine Neuzugänge mehr unter Vertrag nehmen können - auch keine Vereinslosen - sind nach wie vor Abgänge in Länder möglich, wo der Spielermarkt noch geöffnet ist.

Wie einer Aufstellung bei "transfermarkt.de" zu entnehmen ist, trifft dies unter anderem auf China zu, wo das Fenster erst am 5. März schließt. In Südkorea, wo Tashchy vor seinem Wechsel nach Aue (Sommer 2022) für die Pohang Steelers von März 2021 bis Januar 2022 auf Torejagd ging, ist der Markt gar bis 26. März geöffnet.

Aber auch innerhalb Europas sind noch Wechsel möglich, beispielsweise nach Tschechien (12. Februar), Serbien (13. Februar) oder in die Ukraine (11. März).

Fakt ist: Eine Rückkehr Tashchys ins Lößnitztal ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt extrem schwer vorstellbar.