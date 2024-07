Nächster Neuzugang beim FC Erzgebirge Aue kommt aus Berlin

Tim Hoffmann (19) spielte vergangene Saison in der U19-Bundesliga für Hertha BSC. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir wollten alle Positionen doppelt besetzt haben, neben Niko Vukancic fehlte bislang ein zweiter Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Tim Hoffmann wird diese Lücke schließen und hat sich bereits als A-Junior erste Sporen im Männerfußball verdient", erklärt FCE-Sportdirektor Matthias Heidrich (46).

"Deshalb sind wir sehr froh, dass es geklappt hat und bedanken uns bei Hertha BSC", so Heidrich weiter.



Hoffmann absolvierte in der vergangenen Saison 16 Spiele in der U19-Bundesliga und wurde aufgrund seiner konstanten Leistungen in die U23 von Hertha BSC für die Regionalliga Nordost hochgezogen.